Отказ американской администрации от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) обернется для Вашингтона серьезными рисками и негативными последствиями. Такое мнение выразила военно-политический обозреватель Дженнифер Кавана для The American Conservative (TAC).

Как утверждается в статье, вероятно, уже слишком поздно для предотвращения краха соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа все еще способна принять меры для смягчения некоторых из наиболее серьезных потенциальных последствий, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Кавана добавила, что сохранение договора было бы выгодно для Соединенных Штатов как с точки зрения безопасности, так и по чисто экономическим соображениям, а также соответствовало бы предвыборным обещаниям Трампа, которые позволили ему заручиться поддержкой электората.

Обозреватель подчеркивает, что сохранение нынешнего ядерного баланса не является уступкой России. Это — шаг, который принес бы огромную выгоду для безопасности и экономики США.

Ранее Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока американо-российского ДСНВ. «Истечет так истечет», — высказался. Срок действия ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года.