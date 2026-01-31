Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует либо уйти в отставку, либо перестать комментировать мировые кризисы и начать договариваться с Россией. С таким призывом бундестаге.

«Германии, безусловно, не нужен "канцлер иностранных дел" с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире! Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что если Мерц продолжит «неуклюже прятаться», то ему следует заодно обратить внимание на проблемы своих граждан.

Ранее к отставке Мерца призвал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Мерц должен уйти в отставку, если он хочет доказать "убежденность, единство и решимость" после того, как ему не удалось добиться незаконного перемещения российских резервов», — написал он.