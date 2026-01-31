Дональд Трамп: «UFC строит стадион для турнира в Белом доме. Будет больше 100 тысяч зрителей»

«Мы собираемся устроить нечто по-настоящему невероятное. Это будет связано с 250-летием США. UFC приезжает в Белый дом, как вы, возможно, уже знаете. Они буквально строят стадион. У нас будет больше 100 тысяч зрителей», – сказал Трамп.

Напомним, что турнир UFC состоится 14 июня на Южной лужайке Белого дома. Трамп ранее заявил, что в карде будет восемь или девять титульных боев.

В начале января стало известно, что Франция перенесет саммит «Большой семерки», чтобы его начало не совпало с турниром.

Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет уникальное событие. Бойцы будут выходить к октагону прямо из Овального кабинета»

Макгрегор опубликовал эдит, посвященный поединку с Чендлером. Подпись: «🏦»