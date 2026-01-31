Куба объявила о введении международной ЧС из-за действий США

Куба объявила о введении международной чрезвычайной ситуации в связи с действиями США. Об этом сообщил глава МИД страны Бруно Родригес в соцсети Х.

© ТК «Звезда»

По его признанию, на такой шаг кубинские власти подтолкнул народ, который считает, что отношения с США несут угрозу для государства.

Ранее чрезвычайное положение в США, также из-за якобы кубинской угрозы, ввел глава белого дома Дональд Трамп. По мнению политолога Малека Дудакова, которое он озвучил в беседе со «Звездой», вряд ли этот шаг приведет к каким-то серьезным последствиям.

Ранее Politico сообщало о том, что США могут ввести морскую блокаду Кубы, чтобы лишить остров нефти. В свою очередь, WSJ писало, что администрация Трампа ищет влиятельных лиц в Гаване, которые могли бы помочь свергнуть режим в стране до конца 2026 года.