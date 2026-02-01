Трамп заявил о желании заключить соглашение между США и Кубой

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению.

Его слова приводит РИА Новости.

По мнению американского лидера, кубинские власти сами проявят инициативу в вопросе урегулирования отношений США и Кубы.

«Необязательно должен быть гуманитарный кризис. Я думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку, чтобы Куба снова стала свободной. Они придут к нам, они заключат сделку», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил действия Вашингтона, заявив о международной чрезвычайной ситуации из-за угрозы, исходящей со стороны Соединённых Штатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что режим чрезвычайного положения в США из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы является радикальным рецидивом стратегии давления для экономического удушения острова.