«Я не давал вам слова»: Трамп осадил журналистку

Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, потому что она «слишком громкая»
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки телеканала ABC, назвав ее «слишком громкой». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что журналистка спросила Трампа о том, почему он подал в суд на налоговую службу США. В ответ на это глава Белого дома заявил, что «она очень громкий человек», после чего попытался передать слово другому журналисту.
«Вы очень громкий человек. Очень громкий. Давайте дадим шанс кому-нибудь другому», — заявил он.
При этом журналистка попыталась повторить свой вопрос. В ответ Трамп обвинил издание ABC в распространении фейковых новостей, после чего снова резко прервал работницу СМИ.
«Я не давал вам слова», — сказал Трамп.
Напомним, что в ноябре прошлого года Трамп назвал журналистку «свинкой» за вопрос об электронных письмах финансиста Джеффри Эпштейна.