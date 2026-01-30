«Я не давал вам слова»: Трамп осадил журналистку

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки телеканала ABC, назвав ее «слишком громкой». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что журналистка спросила Трампа о том, почему он подал в суд на налоговую службу США. В ответ на это глава Белого дома заявил, что «она очень громкий человек», после чего попытался передать слово другому журналисту.

«Вы очень громкий человек. Очень громкий. Давайте дадим шанс кому-нибудь другому», — заявил он.

При этом журналистка попыталась повторить свой вопрос. В ответ Трамп обвинил издание ABC в распространении фейковых новостей, после чего снова резко прервал работницу СМИ.

«Я не давал вам слова», — сказал Трамп.

Напомним, что в ноябре прошлого года Трамп назвал журналистку «свинкой» за вопрос об электронных письмах финансиста Джеффри Эпштейна.