В файлах Эпштейна нашли упоминания о Билле Гейтсе и «русских девушках»

В личных письмах американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними, нашли утверждения, что основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу потребовались лекарства после сексуальной связи с «русскими девушками». Об этом в пятницу, 30 января, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на новые материалы из дела миллиардера.

В электронных письмах, отправленных в июле 2013 года, финансист критикует Гейтса в связи с якобы полученной им инфекции и его просьбе скрыть это от своей жены Мелинды, с которой Гейтс развелся в 2021 году. В этих же документах Эпштейн писал, что американский предприниматель просил его достать антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде».

— Меня просили и неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных. От помощи Биллу в приобретении лекарств для того, чтобы справиться с последствиями сексуальных связей с русскими девушками, до содействия его незаконным связям с замужними женщинами, — передает газета.

29 января сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о 29 его друзьях, которых не привлекли к уголовной ответственности. По словам женщины, эти люди, включая четырех соучастников преступлений финансиста, заключили с властями США «секретные соглашения» по соответствующим делам.