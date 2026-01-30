В США раскрыли разницу в отношении Трампа к России и Европе
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы задирать Китай и Россию. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, его слова приводит RT в Telegram-канале.
Как утверждает эксперт, американскому лидеру нравится задирать европейцев и помыкать игроками послабее и поменьше.
Он также обратил внимание, что оба своих срока Трамп прикладывает усилия, чтобы улучшить отношения с Россией.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что американский президент получает от разведки США ложную информацию, касающуюся России. По словам Джонсона, в правительстве РФ понимают, что разведывательные процессы в США искажены и коррумпированы.