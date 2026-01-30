Умерла актриса из «Один дома» Кэтрин О'Хара

Канадско-американская актриса, сценарист и режиссер Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщает People.

Причина смерти актрисы не называется.

О'Хара стала известна по ролям в фильмах «Один дома», «Битлджус», псевдодокументальных фильмах Кристофера Геста, а также за озвучку Салли из культового мультфильма «Кошмар перед Рождеством».

О'Хара родилась в Торонто в 1954 году. С 1974 года она выступала в театре, а ее первой ролью в кино стал фильм 1980 года «Двойной негатив». В 1990 году она получила роль в культовом фильме «Один дома» — она сыграла мать главного героя.

