В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут отговаривать его от подписания нового договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях, что было бы огромной ошибкой. Об этом пишет издание The American Conservative (TAC).

«Это было бы вполне понятно, но это огромная ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с Россией слишком важна для США и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов», — указано в сообщении.

Отмечается, что сохранение ядерного паритета с РФ принесет США огромную выгоду, полностью согласовываясь с принципом Трампа «Америка превыше всего».

Фото Трампа и Путина из Белого дома вызвало истерику у либералов

Ранее администрация Трампа втайне внесла изменения в ядерную программу, пересмотрев некоторые стандарты безопасности ядерных объектов.