В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России
Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут отговаривать его от подписания нового договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях, что было бы огромной ошибкой. Об этом пишет издание The American Conservative (TAC).
Отмечается, что сохранение ядерного паритета с РФ принесет США огромную выгоду, полностью согласовываясь с принципом Трампа «Америка превыше всего».
Фото Трампа и Путина из Белого дома вызвало истерику у либералов
Ранее администрация Трампа втайне внесла изменения в ядерную программу, пересмотрев некоторые стандарты безопасности ядерных объектов.