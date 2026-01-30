Трамп: Россия и Украины подошли «очень близко к сделке» по завершению конфликта

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 30 января, выразил мнение, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по урегулированию вооруженного конфликта. Он отметил, что у предстоящих переговоров с участием представителей двух стран есть шанс на успех даже в случае, если в них не будет задействован Вашингтон.

© Вечерняя Москва

— Я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования (конфликта — прим. «ВМ»), — высказался американский лидер.

Об этом он заявил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг конфликта на Украине во время подписания новых указов в Белом доме, передает ТАСС.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство пока не будет комментировать предстоящую встречу с украинской делегацией, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием делегаций из России, США и Украины пройдет 1 февраля в Абу-Даби в ОАЭ.