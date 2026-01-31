Эпштейна банили за оскорбления и угрозы игрокам в Xbox Live

Онлайн-сервис для игр Xbox Live в 2013 году заблокировал аккаунт американского финансиста Джеффри Эпштейна за оскорбления и угрозы другим пользователям. Новые документы Министерства юстиции США.

© Lenta.ru

«Права вашей учетной записи Xbox Live были приостановлены навсегда из-за травли, угроз и/или оскорблений других игроков. Такое поведение было признано жестоким, повторяющимся и/или чрезмерным», — говорится в письме Xbox.

Ранее в рассекреченных файлах финансиста Джефри Эпштейна обнаружили воспоминания о 15-16-летних русских девочках. Согласно стенограмме, Эпштейн привел на одну из вечеринок на яхте 15-летнюю русскую девушку.