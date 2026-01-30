Итальянская газета L'Antidiplomatico осудила слова военного председателя НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что Россия не готова к компромиссам по Украине.

По мнению автора издания, эти слова не соответствуют действительности. В статье говорится о том, что мнения Драгоне придерживаются только сторонники продолжения военных действий, которые пытаются дать Украине передышку, чтобы возобновить конфликт позже.

«Конечно, "варвар с Востока" не может согласиться на "компромисс", как уверяют евробюрократы, которые по-прежнему используют мирные переговоры лишь для того, чтобы дать передышку нацистскому режиму в Киеве и вооружить его для возобновления конфликта, пока Брюссель не почувствует, что готов вступить в прямую конфронтацию», — сообщает издание.

Ранее постпред США при НАТО заявил, что спор Москвы и Киева по территориям может быть решен за пару дней.