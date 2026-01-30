Азаров оценил полезность энергетического перемирия для Киева
Предлагаемое временное энергетическое перемирие ничего не изменит в ситуации для Киева.
Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.
«Что касается временного энергетического перемирия. Киев никак не сможет этим воспользоваться», — рассказал политик.
По его словам, это связано с масштабностью разрушений, поскольку украинской столице может понадобиться время вплоть до нескольких лет для восстановления.
Ранее Азаров заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского сводится к затягиванию мирных переговоров. По его словам, именно этим объясняется отказ украинского лидера прибыть в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.