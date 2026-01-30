Трамп заявил о переброске к Ирану сил крупнее тех, что были у Венесуэлы

США перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле. Об этом в пятницу, 30 января, заявил американский президент Дональд Трамп.

© Вечерняя Москва

По его словам, Соединенные Штаты рассчитывают на сделку с иранской стороной, но в тоже время готовы и к иному развитию событий.

— У нас есть большая флотилия, армада, — вы можете называть ее, как хотите, — которая сейчас направляется к Ирану. Она даже больше той, что была у нас в Венесуэле. Сейчас мы отправляем в Иран еще больше кораблей и, надеюсь, мы заключим сделку, — цитирует американского лидера ТАСС.

В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Он отметил, что диалог должен быть «честным и равноправным».

29 января заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. Он отметил, что, хотя противники Тегерана изменили тактику, в этой фазе они «так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих».

Как ранее писали в The New York Times, США усилили давление на Иран и рассматривают силовой вариант, если Тегеран откажется от сделки по ядерной программе.