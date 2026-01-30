Минюст США обнародует свыше трех миллионов страниц документов из досье Эпштейна

Министерство юстиций США в ближайшие часы обнародует еще свыше трех миллионов страниц документов из досье по делу миллиардера-педофила Джефри Эпштейна. Об этом заявил первый замглавы американского Минюста Тодд Бланш, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы обнародуем более 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков», — сказал он.

По словам первого замминистра, не все эти видеоролики и фотографии сделаны Эпштейном или кем-то из его окружения. Он отметил, что дополнительные материалы также включают и «большие объемы коммерческой порнографии».

Ранее в рассекреченных файлах Эпштейна обнаружили воспоминания о русских девочках. Согласно стенограмме, Эпштейн привел на одну из вечеринок на яхте 15-летнюю девушку из России.