Супермаркетам и аптекам Львова поступило особое распоряжение

Мэрия Львова порекомендовала супермаркетам и аптекам в городе запасти товары первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как сообщили в мэрии, супермаркетам и аптекам следует держать двухнедельный запас товаров первой необходимости и резервное питание. Директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун объяснила, что эти запасы помогут при потенциальных ЧП — длительных отключениях света и тепла.

«Они должны быть готовы работать без перебоев. Речь идет об автономном питании, логистике для обеспечения горючего минимум на две недели и необходимых объемах товаров первой потребности — хлебе, воде, средствах гигиены, детском питании. Также важно, чтобы в случае необходимости люди могли рассчитываться наличными. Мы не знаем, какая будет ситуация, но просим бизнес заранее подготовить внутреннюю логистику и быть готовыми действовать вместе в случае чрезвычайных ситуаций», — заявила она.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что на Украине возник дефицит мощности, который невозможно покрыть.