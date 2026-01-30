Мэр Львова Садовый призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации

Власти украинского Львова ввели в городе режим подготовки к чрезвычайной ситуации.

Об этом в четверг, 29 января, сообщил мэр Андрей Садовый.

— Что я точно знаю: синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть даже сильнее, чем прежде. Во Львове введен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города, — сказал он.

Садовый призвал местных жителей подготовить укрытия, запастись продуктами, водой и лекарствами. Градоначальник отметил, что введение соответствующего режима в том числе связано с плохими погодными условиями, передает РИА Новости.

29 января глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки на фоне энергетического кризиса на Украине.

До этого украинские СМИ сообщили, что жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу в связи с отсутствием электроэнергии и отопления в домах.

Ранее стало известно, что во дворах многоэтажных домов в спальных районах украинской столицы поставили палаточные лагеря с автономным электроснабжением и полевые кухни.