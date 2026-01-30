Власти США приобретают склады для содержания нелегалов

WP: власти США приобретают склады для создания центров содержания нелегалов
Иммиграционная полиция США приобретает склады для создания крупных центров содержания нелегалов. Об этом пишет The Washington Post.
Известно, американское правительство планирует переоборудовать под соответствующие цели здания в 23 городах страны, в них смогут разместить до 80 тыс. человек.
В каждом из объектов могут поместиться от 1,5 тыс. до 10 тыс. задержанных.
В свою очередь мэр Канзас-Сити Куинтона Лукаса отметил, что не считает такой тип содержания гуманным.
В декабре администрация президента США приняла решение увеличить до $3 тыс. размер вознаграждения для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов. Как заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм, в рождественский сезон американские налогоплательщики «щедро утроили стимул» для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно.
Недавно в Миннеаполисе в штате Миннесота сотрудник иммиграционной службы (ICE) выстрелил в нелегального мигранта, который попытался ударить его лопатой.