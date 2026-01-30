Одно решение Зеленского возмутило украинцев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал отказ Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Азарова.

По словам бывшего премьера, отказ Зеленского был предсказуемым. При этом Азаров считает, что этот отказ стал «логическим продолжением» политики Зеленского по срыву мирных переговоров.

«Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками», — заявил Азаров.

Ранее Зеленский отказался от личной встречи с Путиным в Москве.