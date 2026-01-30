В Нидерландах объявили Россию ключевой угрозой безопасности

Новая правящая коалиция Нидерландов объявила Россию одним из главных источников угроз национальной безопасности страны.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на коалиционное соглашение на 2026-2030 годы.

«Наиболее заметным риском является возросшая вероятность дальнейшей эскалации между Россией и Западом», — говорится в документе.

В соглашении Россию обвиняют в гибридной активности, включая саботаж, шпионаж и кибератаки на страны ЕС. В нем также сказано о необходимости дальнейшего наращивания силового и разведывательного потенциала для сдерживания РФ.

28 января партии «Демократы 66» (D66), правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) и аграрная BBB договорились о коалиционном соглашении, которое сформирует правительство меньшинства. Ее приоритетами станут увеличение военных расходов и ежегодное выделение Украине помощи в размере €3,4 млрд, начиная с 2027 года. Новое правительство планирует увеличить налоги на доходы и на прибыль предприятий, чтобы получать в год дополнительно €5 млрд на оборону.