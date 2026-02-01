Киев заявил, что определил с НАТО главные направления военного сотрудничества
Киев и Североатлантический альянс согласовали основные направления взаимодействия в оборонной сфере. Среди ключевых задач — усиление системы противовоздушной обороны, дальнейшее развитие возможностей по эксплуатации комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16, а также совместные усилия в области технологического превосходства.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров поблагодарил НАТО за координацию поставок военной помощи.
Украине нашли замену возможности вступления в НАТО
Как утверждается, в ходе консультаций также обсуждалась оптимизация работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» с целью ускорения принятия решений и сокращения сроков поставок необходимых вооружений и техники.