Киев заявил, что определил с НАТО главные направления военного сотрудничества

Киев и Североатлантический альянс согласовали основные направления взаимодействия в оборонной сфере. Среди ключевых задач — усиление системы противовоздушной обороны, дальнейшее развитие возможностей по эксплуатации комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16, а также совместные усилия в области технологического превосходства.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров поблагодарил НАТО за координацию поставок военной помощи.

Как утверждается, в ходе консультаций также обсуждалась оптимизация работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» с целью ускорения принятия решений и сокращения сроков поставок необходимых вооружений и техники.