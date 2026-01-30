Бывший военный ВСУ убил пенсионерку из-за продуктов в родном городе Зеленского

В Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, 51-летний мужчина, который служил в 80-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), убил пенсионерку и забрал у нее деньги, мобильный телефон, банковские карты и продукты. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили местные СМИ.

© president.gov.ua

По версии следствия, ночью злоумышленник проник в квартиру 75-летней пенсионерки и нанес ей многочисленные удары руками и металлической трубой по голове, от которых женщина скончалась на месте.

Военнослужащего списали по инвалидности после нескольких лет службы на фронте и назначили ему небольшую пенсию. Бойцу не удалось найти стабильную работу, а после развода лишился квартиры и остался жить на улице, передает «МК».

28 января 55-летний бывший боец ВСУ расстрелял пятерых сотрудников полиции в Черкасской области Украины. Четверо из них погибли на месте, еще один оказался ранен. В связи со случившимся начальник Национальной полиции страны Иван Выговский выразил искренние соболезнования семьям погибших полицейских.