СМИ: Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Китае

СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер мог заказать галлюциногенные грибы в популярном пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang. Об этом сообщает газета Telegraph.

По информации издания, это произошло во время визита Стармера в Пекин в составе британской делегации. Всего в группу входили 140 человек — всем составом они забронировали весь ресторан, после чего заказали самые известные блюда ресторана. В их числе оказались грибы «Цзянь Шоу Цин». Отметим, что эти грибы вызывают галлюциногенный эффект только при неправильном приготовлении.

Ресторан Yi Zuo Yi Wang расположен поблизости от британского посольства в Пекине. Он стал популярен благодаря своим блюдами юннаньской кухни.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил Стармеру, что болеет за «Манчестер Юнайтед».