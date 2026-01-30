Украина не получила от Соединенных Штатов сотни миллионов долларов, обещанных ей еще при администрации Джо Байдена, что вызывает тревогу у чиновников на Западе, сообщает Reuters.

© Московский Комсомолец

Украинский представитель заявил, что Киев также осведомлен об этом, но опасается, что поднятие соответствующей темы может вызвать дипломатический резонанс, поделились подробностями авторы публикации.

Как отметили обозреватели издания, американский лидер Дональд Трамп порой прохладно реагировал на просьбы украинской стороны о помощи.

По информации издания, произошло это из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID), после чего помощь Киеву оказалась в "бюрократическом тупике".

В материале также речь идет о том, что Соединенные Штаты ранее опасались, что финансовая помощь Украине использовалась не по назначению.

По словам представителя Административно-бюджетного управления Белого дома, поддержка администрацией Байдена энергетического сектора бывшей советской республики стала катастрофой.