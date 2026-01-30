У памятника «Родина-мать», расположенного в Киеве, демонтировали надпись на русском языке «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». Об этом в пятницу, 30 января, сообщило Министерство культуры стран.

© Вечерняя Москва

В ведомстве заявили, что надпись, которая находилась на мемориале, посвященном героям фронта и тыла, является «пропагандистской», и подобные надписи якобы недопустимы для размещения на памятниках, передает Telegram-канал RT.

1 августа 2024 года директор украинского Института электросварки имени Патона Игорь Кривцун сообщил, что на щите монумента «Родина-мать» в Киеве, где теперь находится трезубец, появилась коррозия. Летом 2023 года его установили вместо советского герба. Эксперт пояснил, что место, где специалисты проводили сварочные работы, находится на ветру, у него нет защиты, и поэтому все швы оказались под угрозой.

6 ноября 2025 года СМИ сообщили, что правительство Одессы не будет сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.