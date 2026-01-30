«Россия придет на помощь»: удастся ли Трампу подчинить Кубу

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, которое позволяет Вашингтону ввести новые пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Как сообщает «КП», старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал, удастся ли Америке подчинить остров таким способом.

В Белом доме заявили, что Трамп собирается противостоять «злоупотреблениям коммунистического кубинского режима», а также привлечь его к ответственности за «поддержку враждебных США субъектов». В Вашингтоне считают, что Гавана якобы сотрудничает с недружественными для Штатов странами, размещая их военные и разведывательные объекты.

Как отметил Кошкин, Куба смогла пережить распад СССР и сохранить коммунистический строй. Штаты пытались поменять там власть примерно со второй половины XX века, однако не получилось — население и политические элиты более сплочены, чем в той же Венесуэле, а экономика не настолько расшатана.

«Куба действительно зависима от нефти из Венесуэлы. Но может найти альтернативы в Мексике, Колумбии и Бразилии, где у власти социалисты. Не исключено, что и давний союзник — Россия — придет на помощь. На самом деле для Москвы сейчас открывается отличная возможность укрепить связи с Гаваной», — заявил эксперт.

При этом он считает, что пока вероятность силового сценария борьбы с Кубой низка, однако если на фоне давления на торговых партнеров на острове усилятся общественный раскол и экономические трудности, то не исключены диверсионные операции. Кошкин добавил, что военный сценарий исключать нельзя, но сможет ли Трамп повторить успех венесуэльской операции — «большой вопрос».