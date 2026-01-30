Пока вы не уснули: отказ Зеленского отдать Донбасс и пророчество о смерти Трампа

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский отказался отдать Донбасс

© EDUARD KORNIYENKO/Ura.Ru/TACC

Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя.

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», — сказал он.

Трампу пророчат скорую смерть

Американский физиотерапевт Адам Джеймс уверен, что президенту США Дональду Трампу осталось жить максимум четыре месяца из-за целого набора хронических заболеваний, которые пытается скрыть его окружение. Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению физиотерапевта, речь может идти о лобно-височной деменции, симптомы которой прослеживались у Трампа еще до того, как он победил на выборах в 2016 году.

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Россия по просьбе президента США Дональда Трампа согласилась временно воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров. Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа, — сказал он.

Стало известно об обнадеживающих новостях по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил сообщил, что от украинских коллег поступили «обнадеживающие новости» о прогрессе на переговорах по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Об этом пишет Politico.

Как сказал дипломат, Вашингтону следует усилить давление на российские власти. По его мнению, это поможет ускорить процесс урегулирования конфликта на Украине.

Макрон сделал признание о судне из «теневого флота» РФ

© Юрий Смитюк/ТАСС

Французские власти оказались обязаны отпустить ранее задержанный танкер, относимый к так называемому «теневому флоту» России. Причиной стала правовая коллизия: действующее национальное законодательство Франции не позволяет удерживать подобные суда на постоянной основе.

Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон накануне проинформировал его об этом решении в ходе телефонного разговора, заранее обозначив юридические ограничения, с которыми столкнулся Париж.

При этом, как уточняется, Макрон выразил намерение инициировать изменения в законодательстве страны, чтобы в будущем французские власти получили возможность не освобождать задержанные российские танкеры, а оставлять их под арестом.

Российские войска начали окружение важного города в ДНР

Российские войска в результате успешных боевых действий начали окружение Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), имеющего важное тактическое значение. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают с севера, востока и юга на Красный Лиман», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Банк России предсказал судьбу наличных рублей

В российской экономике сохраняется устойчивый спрос на банкноты и монеты, а более чем у половины владельцев банковских карт есть запас наличности на тот случай, если иные способы оплаты окажутся невозможны. Об этом сообщается в докладе Банка России «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы».

Как подчеркнул регулятор, только наличные деньги обладают репутацией такого резервного платежного средства, которым можно пользоваться практически в любых условиях. Это подтверждается событиями последнего времени. Как только экономическая ситуация становится неопределенной, общество мгновенно реагирует на это повышенным спросом на бумажные деньги.

Три империи и последний президент: СМИ вспомнили главные пророчества Жириновского

В преддверии годовщины со дня смерти Владимира Жириновского СМИ вспоминают его наиболее резонансные прогнозы о будущем России и переустройстве мира. Многие из них, основанные не на мистике, а на анализе глобальных процессов, нашли отражение в реальности, сообщает РИА Новости.

Многие его предсказания, которые сам президент РФ Владимир Путин назвал аналитическими, а не мистическими, сбылись. Он точно предсказал возвращение Крыма в 2014 году, победу Барака Обамы в США и растущую глобальную роль Китая.

Спасатель поставил точку в споре о пропавшей семье Усольцевых

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не смогла бы выжить в тайге в течение четырех месяцев без укрытия и помощи. Такое мнение высказал News.ru спасатель и альпинист Денис Киселев.

Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года, отправившись к скале Буратинка. В их поисках участвовало от 40 до 200 человек - волонтеры, спасатели, полицейские, военные, родственники, но никаких следов семьи найдено не было.

Андрей Губин заявил о тяжелом периоде в жизни

Певец Андрей Губин рассказал о непростом периоде жизни, который сейчас переживает. Об этом он сообщил в интервью порталу Woman.ru. Артист отметил, что в его жизни уже случались подобные моменты, когда он ругает себя даже за мелкие бытовые моменты.

«Пошел период порицания. Я такое уже проходил, вот снова. Ругаю себя с утра до ночи. Мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя иногда срываюсь», — рассказал Губин.

