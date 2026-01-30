В Британии нашли неожиданный способ решить проблему с перегруженными тюрьмами

Власти Британии решили освободить почти 50 тысяч заключенных в рамках экстренной программы досрочного освобождения людей из переполненных тюрем. Об этом рассказала газета The Times.

Данные британского Министерства юстиции показывают, что с 10 сентября 2024 года по 30 сентября 2025-го в стране был досрочно освобожден 48 931 заключенный. Экстренную программу запустили, когда численность заключенных в тюрьмах достигла рекордного уровня в 88 521 человека.

Программа позволяет лицам, отвечающим установленным критериям, выйти на свободу, если они отбыли 40 процентов срока заключения. Вне экстренной программы досрочное освобождение в Британии возможно для людей, отбывших 50 процентов срока.

Из всех досрочно освобожденных в рамках новой программы 44 108 человек (90,1 процента) были гражданами Великобритании, 4733 человека (9,7 процента) - иностранцами, а у 90 человек (0,2 процента) гражданство не было указано.

Наибольшая доля досрочно освобожденных приходится на возрастную группу 30-39 лет (18 425 человек, или 37,7 процента), за ней следует группа от 40 до 49 лет (11 524 человека, или 23,6 процента).

Около 14 400 заключенных, освобожденных досрочно (29,4 процента), отбывали наказание сроком до шести месяцев, а еще 6 989 человек (14,3 процента) были приговорены к срокам от шести до двенадцати месяцев.

Новая программа досрочного освобождения заменила программу, введенную предыдущим консервативным правительством. В рамках той процедуры в период с 17 октября 2023 года по 9 сентября 2024-го в Англии и Уэльсе были досрочно освобождены 13 325 заключенных.

Новое лейбористское правительство Британии пообещало создать 14 тысяч новых мест в тюрьмах к 2031 году.