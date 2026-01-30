Врач прокомментировал заявление о скорой смерти Трампа

Слухи о скорой смерти президента США Дональда Трампа могут распространять его оппоненты или те, кто желает привлечь к себе внимание. Такое мнение высказал News.ru терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Ранее американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил о том, что, по его мнению, президенту США Дональду Трампу осталось жить максимум четыре месяца из-за целого набора хронических заболеваний, которые пытается скрыть его окружение. Среди прочего Адам Джеймс упомянул лобно-височную деменцию, симптомы которой, по его словам, прослеживались у Трампа еще до того, как он победил на выборах в 2016 году.

По мнению врача функциональной диагностики Андрея Кондрахина, никак невозможно спрогнозировать сроки жизни человека, а тем более связывать их с деменцией. Так как для того, чтобы поставить подобный диагноз нужно провести ряд психологических исследований.

«Это абсолютная история, которая высосана из пальца. Потому что у нас была до этого тема с [бывшим президентом США Джо] Байденом, но там все видели психические нарушения, они были видны невооруженным глазом. Здесь они не проявляются в полной мере. Я думаю, либо этот врач захотел прославиться подобными заявлениями, либо это могут продвигать оппоненты Трампа для его дискредитации», — пояснил Кондрахин.

По словам врача, старость, безусловно, влияет на снижение когнитивных способностей, но длительность жизни — «это вообще казуистика».

«Мы привыкли слушать, что деменция может быть только у пожилых, но у молодых она тоже бывает при различных травмах мозга. Также можно отметить, что синдром увеличивает риск падений более чем в два раза по сравнению с когнитивно здоровыми людьми. И тут приходит на ум не Трамп, а его бывший оппонент», — резюмировал Кондрахин.

Напомним, что Джо Байден в то время, когда занимал пост президента США, регулярно повторялся, забывал имена, путал страны и их лидеров. А его неоднократные спотыкания при посадке в президентский самолет вынудили окружение американского лидера использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегал подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) трапу.