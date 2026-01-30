Турция обратилась с призывом к США

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что США «не поддадутся на провокации Израиля» и не станут атаковать Иран. Об этом сообщает Hurriyet.

В пятницу, 30 января, Фидан встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Турецкий министр подчеркнул, что стабильность и безопасность региона - одни из основных приоритетов внешней политики Анкары.

Фидан выступил за «региональные решения региональных проблем». Он заявил, что мир и процветание Ирана имеют огромное значение как для Турции, так и для всего региона. Министр выразил надежду, что внутренние дела Ирана будут урегулированы мирным путем, без внешнего вмешательства.

По словам Фидана, возобновление переговоров между Ираном и США имеет «жизненно важное значение». Эти переговоры «проложат путь к снятию санкций с Ирана и его интеграции в международную экономическую систему».

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара не раз выражала свое несогласие с военной интервенцией в Иране. Также он обвинил Израиль в «нанесении вреда стабильности».

«Мы также видим, что Израиль пытается убедить США начать военное нападение на Иран. Эти израильские усилия могут серьезно подорвать хрупкую стабильность нашего региона», - подчеркнул Фидан.

Он выразил надежду, что администрация США будет действовать осмотрительно и не допустит этого. Фидан призвал Израиль «прекратить свою дестабилизирующую политику в регионе».

Президент Ирана выступил с угрозой

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести телеконференцию между главой США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На этой неделе Трамп снова пригрозил Тегерану ударами. СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность нанесения масштабного удара, поскольку предварительные переговоры об ограничении ядерной программы Ирана не принесли результатов. В Тегеране пообещали немедленно отреагировать на любые военные действия.