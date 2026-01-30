Экс-депутат Рады назвал цель Зеленского относительно встречи с Путиным

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что заявления о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным нужны Владимиру Зеленскому лишь ради скандала. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Путиным в Киеве, но не в Москве. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно хочет встречи с Путиным. Ушаков подчеркивал, что российские власти «гарантированно обеспечат безопасность всего и необходимые условия» для таких переговоров.

Царев заявил, что Зеленский не хочет прекращать боевые действия, поэтому рассуждает о встрече в любом городе, кроме Москвы и Минска. По мнению экс-депутата, Зеленский пытается использовать тему переговоров, чтобы устроить скандал.