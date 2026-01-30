Эксперт рассказала, что могло быть в записке Уиткоффа о Путине

Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева предположила, что записка спецпосланника США Стива Уиткоффа с упоминанием президента РФ Владимира Путина могла содержать выводы о переговорах. Об этом эксперт рассказала «Аргументам и фактам».

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф передал записку с упоминанием Путина руководителю аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Журналисты заявили, что записка могла содержать больше деталей разговора Путина и главы США Дональда Трампа по энергетическому перемирию. При этом журналисты не смогли разобрать точные формулировки.

«Это могла быть стандартная информационная служебная записка, где резюмируется, во-первых, ход встречи, что происходило, каких договоренностей достигли, во-вторых, общий фон ситуации, как представитель понял», - так эту новость прокомментировала Богачева.

Она рассказала, что во время переговоров с американскими компаниями в составе делегации всегда есть люди, которые «считывают обстановку» и документируют встречу. Богачева отметила, что затем записанную информацию «спокойно анализируют».