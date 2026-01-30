Действия будут незамедлительными, подчеркнул Масуд Пезешкиан.

Об этом сообщает сайт главы исламской республики. Сегодня он провёл переговоры по телефону со своим коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Трамп: крупные силы США приближаются к Ирану

Одновременно с этим с заявлением по ситуации вокруг Ирана выступил глава МИДа Турции. Хакан Фидан сообщил, что Анкара считает, что внутренние проблемы исламской республики должны решаться без внешнего вмешательства. Дипломат отметил, что ситуация в Иране в значительной степени стабилизировалась.