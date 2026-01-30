Владимир Зеленский признал существование проблемы "бусификации" на территории Украины. Информацию об этом распространило украинское СМИ. Зеленский дал указание новому министру обороны, Михаилу Федорову, заняться урегулированием данного вопроса.

Во время встречи с Федоровым, президент Украины обозначил приоритетные направления, на которых министру обороны следует сосредоточить свои усилия. Первостепенной задачей Зеленский назвал укрепление системы ПВО. По его словам, "обеспечение безопасности воздушного пространства имеет ключевое значение, вне зависимости от дальнейшего развития событий".

Вторым приоритетом стало решение вопроса "бусификации", однако четких инструкций по его урегулированию президент не предоставил.

Зеленский также поручил Павлу Палисе, заместителю главы офиса президента, совместно с Федоровым, окончательно решить все нерешенные вопросы, касающиеся контрактной армии. Он подчеркнул, что все существующие форматы контрактов должны быть эффективными на практике. Кроме того, президент отметил необходимость решения вопросов, связанных с беспилотниками и заменой артиллерийских систем, чтобы избежать излишних затрат на приобретение обоих видов вооружения.

В мае 2025 года Александр Завитневич, возглавляющий комитет по нацбезопасности Верховной Рады, подчеркнул, что "бусификация" является нарушением прав человека и негативно сказывается на репутации Украины.