Разлучают семьи и забирают детей: в стране ЕС разгорается новый скандал

Германия удвоила количество депортаций в Турцию, разлучая семьи и забирая пациентов прямо из больницы. Об этом пишет Bild на русском* (признано в РФ иностранным агентом).

По данным правительства ФРГ, которые приводит издание, в 2025 году в Турцию было депортировано 2297 человек, а годом ранее - 1087. На втором месте находится Грузия, туда были высланы 1690 человек.

При этом Турция занимает третье место по числу просителей убежища, сразу за Афганистаном и Сирией. В 2025 году заявление о предоставлении убежища в Германии подали 11 919 человек.

Действия правительства раскритиковала депутат и представитель фракции «Левых» по вопросам политики в отношении беженцев Клара Бюнгер, отметив, что «неправильно разлучать семьи, забирать детей из школы или пациентов прямо из больницы, чтобы принудительно выдворить их из страны».

«Особенно заслуживает критики резкий рост депортаций в Турцию, где массово находятся в тюрьмах представители оппозиции», - заявила она.

Ранее в МВД Германии сообщили о том, что число граждан Украины, обратившихся за защитой, резко увеличилось после отмены запрета на выезд молодых мужчин с украинской территории. Если в мае 2025 года был зарегистрирован 7961 проситель с Украины, то в августе уже 11 277, а в сентябре — 18 755.

* Признано в России иностранным агентом.