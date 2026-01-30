«Пингвинья походка»: американцев учат выживать в аномальных условиях

Журналистка Associated Press опубликовала инструкцию по безопасному передвижению во время снежных бурь и гололеда. После того как дороги превратились в «аттракцион скользи-катись», она обратилась к физиотерапевту и узнала самый эффективный способ — ходить как пингвин, передает «Пул №3».

Эксперт объяснила, что все движения должны быть короткими и контролируемыми. Нужно делать медленные, маленькие шаги, стараясь, чтобы ноги уверенно стояли на поверхности. Хотя со стороны такая походка может выглядеть странно, она гораздо безопаснее, чем риск падения и травм, отметила журналистка.

Она продемонстрировала технику: следует широко расставить ноги, направить руки в стороны или перед собой для равновесия и перемещаться, немного переваливаясь. Этот простой метод пригодится при уборке снега, выгуле собаки или любой необходимости выйти на улицу в гололед.

Ранее сообщалось, что на США обрушилась мощная снежная бура. Число ее жертв достигло 85 человек. По данным агентства Associated Press (AP), около половины погибших зафиксировано в Теннесси, Миссисипи и Луизиане, где из-за обледенения и низких температур до сих пор остаются без электричества десятки тысяч домов, сообщает издание.