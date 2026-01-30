Что происходит в мире сегодня: ЧП в США из-за Кубы и о чем «не парится» Лукашенко

В пятницу, 30 января, президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за «угрозы» со стороны Кубы. В этот же день стало известно, что Дамаск и командиры курдских формирований договорились о военно-административной интеграции.

Трамп объявил ЧП в США из-за «угрозы» со стороны Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за Кубы и пригрозил ввести пошлины против стран, поставляющих нефть «коммунистическому режиму». Об этом сообщается на сайте Белого дома. Трамп обвинил власти Кубы в сговоре с враждебными иностранными державами и террористическими группами. В Белом доме заявили, что на Кубе находится крупнейший зарубежный объект радиоэлектронной разведки России. Также Куба продолжает развивать глубокое сотрудничество в области разведки и обороны с Китаем.

В указе Трампа говорится, что политика и действия кубинского правительства представляют собой «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Для противодействия этой «угрозе» Трамп распорядился создать тарифный механизм, который позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из зарубежных стран, которые «прямо или косвенно продают или иным образом поставляют нефть на Кубу».

В США растет количество жертв снежной бури

Как минимум 85 человек погибли в США в результате сильных морозов, охвативших юг страны на фоне снежной бури. Как сообщает ABC News, от Техаса до Теннесси аварийные службы все еще работают над восстановлением электроснабжения. Юго-востоку страны угрожает новый шторм, несущий очередную снежную бурю.

Смертельные случаи, связанные с погодными условиями, происходили по следующим причинам: переохлаждение, предполагаемое отравление угарным газом, а также аварии с участием автомобилей, снегоходов и снегоуборочных машин. В штате Миссисипи зарегистрировали четыре новых случая смерти, в результате чего общее количество погибших из-за суровой зимней погоды достигло 14 человек. Более 95 тысяч потребителей в штате остались без электричества.

Лукашенко призвал «не париться» по поводу ИИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не переживать по поводу возможной замены человека искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, человечеству не стоит «париться по поводу того, что «ах, искусственный интеллект, завтра мы будем не нужны». Он призвал спокойно относиться к технологическому прогрессу. Лукашенко считает, что «никакой ИИ» не сможет заменить человека.

Дамаск и курды начали процесс объединения

Официальный Дамаск и командиры курдских формирований «Сирийских демократических сил» договорились о полном прекращении огня, отводе сирийской армии и о военно-административной интеграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Интеграция военных и административных структур сторон начнется в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Силы безопасности, подчиненные МВД Сирии, будут введены в центральные районы городов эль-Хасеке и Камышлы. Соглашение предусматривает, что гражданские права курдского населения будут соблюдены.

Сотрудников ТЦК обвинили в похищении священника в Киеве

Сотрудники киевского ТЦК (украинский аналог военкомата) похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ), протоиерея Александра Иценко. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Союз православных журналистов».

В сообщении отмечается, что Иценко не числился в розыске и имел при себе документы священника. Его остановили, посадили в микроавтобус ТЦК и увезли в неизвестном направлении.