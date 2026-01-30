Французские власти оказались обязаны отпустить ранее задержанный танкер, относимый к так называемому «теневому флоту» России. Причиной стала правовая коллизия: действующее национальное законодательство Франции не позволяет удерживать подобные суда на постоянной основе.

Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон накануне проинформировал его об этом решении в ходе телефонного разговора, заранее обозначив юридические ограничения, с которыми столкнулся Париж.

При этом, как уточняется, Макрон выразил намерение инициировать изменения в законодательстве страны, чтобы в будущем французские власти получили возможность не освобождать задержанные российские танкеры, а оставлять их под арестом.

Подобная ситуация, впрочем, не является исключением. Все предыдущие эпизоды задержания судов «теневого флота» другими европейскими государствами завершались по схожему сценарию: после формальных процедур корабли спустя некоторое время покидали порты и продолжали движение.

Эксперты обращают внимание, что нормы международного морского права строго ограничивают основания для захвата гражданских судов в нейтральных водах. Более того, попытки системно блокировать морское сообщение с российскими портами могут быть расценены Москвой как прямой акт военной агрессии. Именно поэтому, несмотря на резкую риторику и регулярные угрозы в адрес «теневого флота», европейские страны на практике ограничиваются символическими мерами — временным задержанием судов с последующим освобождением.