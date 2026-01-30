Арабский мир затеял «последнюю попытку» помешать войне США и Ирана

Арабские и другие мусульманские государства предпринимают «последние отчаянные попытки» предотвратить новую войну между США и Ираном, пишет Financial Times. Страны Персидского залива, включая Катар, Оман и ОАЭ, взаимодействуют как с США, так и с Ираном в попытке снизить напряженность.

Турция, которая, как и Пакистан, поддержала усилия арабских стран, 30 января примет главу МИД Ирана Аббаса Арагчи для переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести телеконференцию между главой США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, реформатором, который не стал бы действовать без одобрения верховного лидера Али Хаменеи.

Усилия продолжаются, но прорыва пока не достигнуто, сказал FT один из дипломатов.

На этой неделе Трамп снова пригрозил Тегерану ударами, заявив, что его «время на исходе». СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность нанесения масштабного удара, поскольку предварительные переговоры об ограничении ядерной программы Ирана не принесли результатов. В Тегеране пообещали немедленно отреагировать на любые военные действия.

Источники CNN сообщали, что сейчас Трамп рассматривает различные варианты, в том числе авиаудары по иранским лидерам, сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям.

В начале января США и Иран обменивались сообщениями - через оманских дипломатов, а также через посланника Трампа Стива Уиткоффа и Арагчи. Стороны обсуждали возможную встречу, на которой планировалось обсудить деэскалацию. Встреча так и не состоялась. США требовали предварительных условий для переговоров, включая окончательное прекращение обогащения урана, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских прокси-сил в регионе. Иран заявил США, что готов обсуждать только ядерную программу.

Арабские и другие мусульманские государства предостерегли Трампа от нападения, указав, что это может спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке и побудить Тегеран наносить удары по нефтегазовым объектам в Персидском заливе.

Критически важным препятствием для дипломатии остается тот факт, что Тегеран рассматривает условия США как равносильные капитуляции, чего аятолла Али Хаменеи, верховный лидер и лицо, принимающее окончательные решения, не допустит.

Эксперты по Ближнему Востоку заявили FT, что согласие на требования Трампа, серьезно ослабляющие ключевые элементы национальной оборонной стратегии Ирана, стало бы серьезным шагом для Тегерана. Также это было бы «сродни признанию идеологического поражения».