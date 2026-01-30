Обзор иноСМИ: Сикорский пригрозил НПЗ за пределами РФ, кто сменит Макрона

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Сикорский пригрозил НПЗ за пределами России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на встрече министров ЕС он поднимет вопрос о введении санкций против нефтеперерабатывающих заводов разных стран, получающих российскую нефть. Как пишет Money.pl, по мнению Сикорского, такая мера может войти в 20-й пакет санкций против России. Сикорский считает, что меры против нефтеперерабатывающих заводов могут стать «хорошим дополнением» к санкциям, введенным ЕС в отношении танкеров, тайно перевозящих российскую нефть.

Министр иностранных дел Польши отметил, что до сих пор Европе не удавалось эффективно обуздать «теневой флот». Он подчеркнул, что «только вмешательство Америки спасло ситуацию», сославшись на недавние инциденты с захватом нефтяных танкеров. По данным Money.pl, в рамках 20-го пакета санкций Варшава также предлагает отказаться от действующего потолка цен на российскую нефть. Польша предлагает заменить его полным запретом на морские перевозки нефти из России.

«Кто может представить себе Барделлу против Путина и Трампа»

Многие наблюдатели и политики считают, что в решающий момент президентской кампании 2027 года французские избиратели зададутся вопросом, кто сможет противостоять непредсказуемым мировым лидерам, таким как глава США Дональд Трамп или президент России Владимир Путин, пишет Le Figaro. По мнению экспертов, избиратели не поверят, что на это способен преемник Марин Ле Пен Джордан Барделла. Слишком молод, слишком неопытен, без международной поддержки. Кто может представить Барделлу против Путина или Трампа? В опросе, проведенном OpinionWay, 35 процентов французских респондентов поставили Барделлу выше Марин Ле Пен (33 процента), Эдуара Филиппа (30 процентов), Бруно Ретайо (26 процентов) и Габриэля Атталя (23 процента).

Хотя все кандидаты в президенты получили более 50 процентов негативных отзывов относительно их способности защищать интересы Франции, Барделла показал лучшие результаты. С другой стороны, последние события придали импульс действующему президенту Эммануэлю Макрону. По мнению опрошенных, он был прав, заняв жесткую позицию по отношению к Трампу в ситуации с Гренландией (77 процентов). Еще 66 процентов французов ожидают даже более жесткой позиции. По версии Le Figaro, желание избирателей видеть у руля опытного и жесткого политика может сыграть против Барделлы. Бывший министр и возможный кандидат в президенты Доминик де Вильпен считает, что французы не захотят доверять будущее своей страны человеку без реального опыта, особенно в таком взрывоопасном международном контексте. Подобно экс-президенту Франсуа Олланду, он хочет верить, что избиратели не рискнут отправить неопытного молодого человека за стол переговоров с Путиным или Трампом.

В Бельгии обвинили Зеленского в открытом вымогательстве

Бельгийский политик Дрие Годефриди заявил, что Европа превратилась в банкомат Украины, но Владимиру Зеленскому этого мало и он публично вымогает еще больше денег. Об этом пишут «ИноСМИ». Годефриди указал, что Европа обязалась выплатить Киеву колоссальную сумму в 280 миллиардов евро.

Политик подчеркнул, что речь идет о деньгах налогоплательщиков из стран, которые «и без того тонут в долгах, стагнации и энергетической нестабильности». Госдолг Бельгии, Франции, Италии составляет около или выше 120 процентов ВВП. Годефриди подчеркнул, что после получения огромных сумм от Европы Зеленский едет в Давос и публично обвиняет Бельгию в выполнении указаний президента РФ Владимира Путина.

Зеленского возмутило, что бельгийские власти отказались незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе. Годефриди заявил, что в своих выступлениях Зеленский руководствуется не дипломатией, а «риторикой вымогательства».

«Отмена всего русского отравляет Украину»

Двум самым известным артистам украинского балета грозит увольнение, аннулирование контрактов и возможная мобилизация. В чем же их преступление? Они осмелились исполнить фрагмент «Лебединого озера» русского композитора Петра Чайковского во время европейского турне, пишет The Spectator. Министерство культуры Украины осудило выступление Сергея Кривоконя и Натальи Мацак за «продвижение культурного продукта» России. Национальная опера Украины отменила следующее запланированное выступление Кривоконя, а также аннулировала его бронь от обязательной военной службы и разрешение на выезд. Если танцор вернется на Украину, он больше не сможет покинуть страну.

В последние годы российская музыка и литература были исключены из репертуара украинских театров и концертных залов, а также удалены из учебных программ школ и университетов. В основе стремления украинских националистов «отменить» русскую культуру и язык лежит идея, что классические произведения литературы и музыки, а также сам русский язык принадлежат Кремлю. Это категорически не так, подчеркнул автор The Spectator. Все это не только неправильно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество, подчеркивается в статье. По мнению автора, это отравляет будущее Украины, поскольку, по собственным статистическим данным украинского правительства, на русском языке дома говорит более половины украинских школьников. Автор статьи отметил, что США успешно переняли унаследованную английскую культуру и язык и сделали их своими собственными. То же самое сделали Ирландия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. По сути, отмена всего, что связано с Россией, ослабляет Украину, уверен автор. Твёрдый отказ выступать в любом балете, созданном в России, «закрывает украинцам доступ к общению с европейцами на языке искусства, знакомом им».

Как директор ЦРУ стал «тихим молотом» Трампа

Директор ЦРУ Джон Ратклифф стал «тихим молотом» президента США Дональда Трампа, рассказал изданию Breitbart News источник, близкий к Белому дому. Собеседник издания указал, что Трамп отправил Ратклиффа в Венесуэлу всего через 12 дней после операции, в ходе которой американские войска захватили лидера страны Николаса Мадуро. Ратклифф, самый высокопоставленный чиновник Трампа и первый высокопоставленный член кабинета министров, посетивший страну после захвата Мадуро, встретился с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Ратклифф «приходит, выполняет любую миссию, которую ему поручает президент, а затем снова исчезает в тени», подчеркнул источник Breitbart News. Похоже, ЦРУ переняло тот же подход, поэтому Трамп действительно заслуживает похвалы за превращение спецслужбы в инструмент власти в духе «Америка прежде всего», подчеркивается в статье. Одним из «главных достижений» Ратклиффа на посту директора ЦРУ издание назвало полное прекращение любых программ по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности. С момента своего утверждения в должности Рэтклифф также активно выступает за прозрачность в работе ЦРУ. Он опубликовал тысячи документов, касающихся убийств Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего. ЦРУ при Ратклиффе перенаправило усилия по вербовке агентов непосредственно на «главных противников» Америки. Например, в прошлом году ЦРУ выпустило серию видеороликов на китайском языке, направленных на вербовку китайских чиновников. ЦРУ Ратклиффа также сыграло важную роль в бомбардировках ядерных объектов Ирана летом 2025 года.