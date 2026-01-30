Эксперт объяснил введение Трампом чрезвычайного положения в США

Введенное президентом США Дональдом Трампом чрезвычайное положение призвано организовать блокаду Кубы, разрушить экономику острова и сменить там власть. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

30 января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Соответствующий указ, опубликованным Белым домом, предусматривает введение дополнительных пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, объявлять чрезвычайное положение в США — дело привычное и в этом нет ничего особенного.

«Чрезвычайное положение не означает, что завтра американцы будут вторгаться на Кубу. Всем было очевидно, что после Венесуэлы островное государство станет мишенью номер один. Соединенные Штаты будут пытаться устроить экономическую блокаду Кубы для того, чтобы спровоцировать коллапс власти и смену режима», — пояснил эксперт.

По его словам, санкциями США могут угрожать, например, Мексике, которая стала альтернативным поставщиком Кубы после того, как американцами был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Кубинская и венесуэльская экономики тесно друг с другом переплетены. Куба зависима от импорта нефти и нефтепродуктов из этой страны. Сейчас она нашла альтернативных поставщиков, в частности из Мексики. Трамп как раз угрожает этим странам дополнительными тарифами, если они будут поставлять энергоресурсы на Кубу», — заметил Малек Дудаков.

При этом он обратил внимание на то, что кубинский трек особенно важен для госсекретаря США Марко Рубио, который «крайне ястребино относится к своей исторической родине».

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании, а военные США начали задерживать танкеры с нефтью в Карибском море, организовав блокаду страны.