Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером высказался об истинных причинах усиления давления на Кубу со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за ситуации с Кубой. Об этом говорится в указе, опубликованном в четверг Белым домом. В тексте сказано, что ситуация с Кубой представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США. Кроме того, американский лидер подписал исполнительный указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу.

Эксперт допустил, что целью нового витка давления Трампа на Кубу является отвлечение внимания от ситуации вокруг Ирана.

Возможно, Трамп отказался от интервенции в Иран, и сейчас он пытается перебить повестку, смещая фокус внимания мировой общественности на Кубу. То есть ему нужно заменить одно другим. Для прогрессивного человечества это была бы самая позитивная интерпретация последних действий американского президента. И в принципе подобное поведение свойственно Трампу. Он часто резко и неожиданно меняет повестку. При этом введение Трампом чрезвычайного положения в США из-за Кубы выглядит довольно смешно. Понятно, что кубинский режим в реальности ничем не угрожает Америке. Однако тут возможна и другая интерпретация поведения Трампа. Его попытка перевести все внимание на Кубу может быть связана с планом нанести неожиданный удар по Ирану. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

В настоящее время Трамп настроен на радикализацию внешнеполитической повестки США, подчеркнул политолог.

«Трамп хочет надолго задержаться в американской политике. Не уверен, что он попытается баллотироваться на третий срок, но он будет стараться провести на место президента США близкого себе человека. И для этого Трампу нужно дать понять американцам, что его оппоненты, в особенности представители левого крыла Демократической партии, настроены против США. Левое крыло Демпарии неизбежно поднимется за Кубу, а Трамп хочет продемонстрировать, что оно является «пятой колонной». Своих внутренних оппонентов он стремится выставить «врагами Америки». Если Трампу это удастся, то он сможет победить на промежуточных выборах, а также пролонгировать свою власть через преемника в 2028 году», - отметил специалист.

Межуев выразил мнение, что Трамп заинтересован не в быстрой смене кубинского режима, а в затяжной конфронтации с Гаваной.

Трампа обвинили в геноциде кубинского народа

«Полагаю, смену режима на Кубе Трамп оставит своему преемнику. Зачем ему сейчас менять власть в стране? Если Трамп попытается это сделать, то все кубинцы сплотятся против его интервенции. Полагаю, если сейчас американцы «посадят» на место лидера Кубы своего человека, то в результате это будет настолько непрочный и уязвимый режим, что ставленника США просто ликвидируют через какое-то время. Трампу нужна затяжная конфронтация с Кубой, которая станет его «знаменем борьбы с левой опасностью»», - заключил он.

Ранее Куба осудила введение США полной блокады поставок топлива на остров.