Депутат Рады допустил принудительную эвакуацию киевлян

Чиновкники рассматривают варинат принудительной эвакуации киевлян из-за критической ситуации с энергетическим сектором.

Такой вариант допустил депутат Верховной Рады, представляющий партию «Батькивщина», Сергей Евтушок, передает в своем Telegram телеканал «Новости.live».

«Чиновники рассматривают сценарий отселения киевлян, если атаки на энергосистему продолжатся. Речь идет даже о применении "государственного принуждения"», — сказано в публикации.

Однако Евтушок отметил, что для переселения жителей столицы на Украине недостает мест, где можно было бы разместить людей. Он рассказал, что сейчас ведется обсуждение механизмов эвакуации.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре.