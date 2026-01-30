ЕС утратил первоначальные ценности и деградирует в «цифровой паноптикум», который давит на Молдавию. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), бывший молдавский премьер-министр Владимир Филат.

Он отметил, что если когда-то Евросоюз был «храмом мира», то теперь «оплот цивилизации рушится», а «процветание выветрилось». Вместе с ним ушло и «тихое чувство защищенности».

«Наследник вековых устоев Европы теряет право на мысль, на слово, на память и выбор. Свобода превратилась в наваждение всевидящего ока: в ЕС куется система оценок, превращающая каждого в "жителя цифрового паноптикума"», — заявил Филат.

Бывший премьер уверен, что Молдавию постепенно «приучают к утрате суверенитета» как к яду. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока страна «не лишится воли к сопротивлению».