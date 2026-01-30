Орбан предупредил, к чему приведет членство Украины в Евросоюзе
Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) приведет к войне, в которой придется участвовать и Венгрии.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Magyar Hang.
По словам главы венгерского правительства, оппозиционная партия «Тиса» в Венгрии поддерживает вступление Украины в европейское объединение, но в таком случае организации придется столкнуться с открытым вооруженным противостоянием.
По мнению Орбана, если венгры смогут отстоять свою позицию, то другие страны Западной Европы также выступят против ускоренного членства бывшей советской республики в ЕС. Для этого правоконсервативной партии ФИДЕС Орбана необходимо будет одержать победу на предстоящих выборах, которые состоятся 12 апреля 2026 года, а затем улучшить свои позиции в европейском объединении.