Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) приведет к войне, в которой придется участвовать и Венгрии.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Magyar Hang.

«Членство Украины в ЕС означает войну», — поделился своей точкой зрения он.

По словам главы венгерского правительства, оппозиционная партия «Тиса» в Венгрии поддерживает вступление Украины в европейское объединение, но в таком случае организации придется столкнуться с открытым вооруженным противостоянием.

По мнению Орбана, если венгры смогут отстоять свою позицию, то другие страны Западной Европы также выступят против ускоренного членства бывшей советской республики в ЕС. Для этого правоконсервативной партии ФИДЕС Орбана необходимо будет одержать победу на предстоящих выборах, которые состоятся 12 апреля 2026 года, а затем улучшить свои позиции в европейском объединении.