Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу идет вразрез с принципом беспристрастности организации, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

ООН поддерживает существование нацистского режима на Украине, нарушая принципы Устава организации, не проявляя беспристрастности и не являясь надпартийным органом, поделился своим мнением автор публикации.

Финский политик указал на то, что генеральный секретарь должен быть непредвзятым и прислушиваться в вопросах урегулирования территориальных споров к точке зрения всех членов в равной степени.

В Совфеде обвинили Гуттериша в злоупотреблении Уставом ООН

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение в отношении Крыма и Донбасса. По его информации, соответствующий вывод сделал секретариат всемирной организации. Там полагают, что в данном случае преобладает принцип целостности территории.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона обратилась в Организацию Объединенных Наций с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии, а также Крыма на самоопределение.