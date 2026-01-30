Чрезвычайное положение в США: что известно к этой минуте

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, соответствующий указ опубликован Белым домом. Что происходит, и чем это грозит Кубе, разбирался «Рамблер».

23 января СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность полной морской блокады Кубы для прекращения импорта нефти. На этом варианте, по информации осведомленных источников, настаивал в том числе и госсекретарь США Марко Рубио.

При этом еще в начале января президент Дональд Трамп предупредил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, и призвал страну заключить сделку с США, «пока не слишком поздно». Власти Кубы в ответ сообщили о готовности страны защищаться, опровергли обвинения в «шантаже и наемничестве», обвинили США в том, что они «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни».

В указе о введении чрезвычайного положения, который был опубликован Белым домом и вступил в силу с 30 января, Дональд Трамп подчеркнул, что власти Кубы якобы предпринимают действия, «которые наносят ущерб и угрожают США».

«Режим поддерживает связи со многими враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами, выступающими против США, включая правительство Российской Федерации (России), Китайскую Народную Республику (КНР), правительство Ирана, ХАМАС и Хезболлу», — говорится в документе.

Американский лидер подчеркнул, что для решения проблемы с Кубой, он считает «необходимым и целесообразным установить специальную тарифную систему», в рамках которой могут вводиться «дополнительные адвалорные пошлины на импорт товаров, произведенных иностранным государством, которое прямо или косвенно продает или иным образом поставляет нефть на Кубу». При этом размер этих пошлин пока не определен.

Также особо оговорено, что президент США имеет право вносить изменение в документ о чрезвычайном положении, «если какое-либо иностранное государство предпримет ответные меры».

Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни»

Куба решительно осуждает «последнюю эскалацию со стороны США» и попытки ввести топливную блокаду. Об этом заявил глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья, пишет РБК.

Он подчеркнул, что Вашингтон пытается представить Кубу как угрозу для оправдания своих действий и прибегает к «шантажу и принуждению», чтобы заставить другие страны поддержать блокаду острова.

«Мы осуждаем перед всем миром этот акт агрессии против Кубы и ее народа, который более 65 лет подвергается самой длительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целой страны, и который теперь обещают обречь на экстремальные условия жизни», — заявил Паррилья, назвав «единственной угрозой» миру именно США.

«Ничего неожиданного»

В свою очередь политолог Марат Баширов обратил внимание на то, что в США нарастают внутриполитические скандалы, включая ситуацию в Миннеаполисе, и Белому дому нужно было резко сместить фокус внимания. Поэтому подобный шаг не стал неожиданностью, пишет «Московский комсомолец».

При этом, по словам эксперта, население Кубы составляет около 11,7 миллиона человек, тогда как в США живет около 340 миллионов, экономический разрыв «также колоссален».

На этом фоне заявления о стратегической угрозе со стороны Кубы выглядят как минимум спорно. Однако в условиях усиливающегося давления внутри страны остров выглядит удобным и привычным образом «внешнего врага», проверенного десятилетиями американской политической риторики, констатировал он.