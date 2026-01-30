Европа стала олицетворением слабости, считает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

Европа стала олицетворением слабости в беспокойное время, которое наступило в период после холодной войны, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению колумниста, Европа находится в этом положении в основном из-за своих собственных выборов и неудач.

Как пишет обозреватель издания, к 2010-м годам Европа стала зависима от Российской Федерации в сфере энергетики, от Соединенных Штатов в области безопасности, а от Китайской Народной Республики (КНР) зависит ее экономическое процветание, и теперь "настало время платить по этим счетам".

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы, отказываясь от российского газа, обрекают себя на зависимость, прежде всего, от США.