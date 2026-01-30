Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу действительно стоит восстановить диалог с Российской Федерацией, в пользу чего он высказался публично, заявил в интервью РИА Новости немецкий политик Ральф Нимайер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечавший на вопросы средств массовой информации, упомянул, что Мерц назвал Россию европейской страной и отметил необходимость контактов с ней. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, тем, кто действительно заинтересован в диалоге с Москвой, нужно не заявлять об этом на публику, а просто позвонить.

«Я согласен с тем, что Лавров сказал о словах Мерца насчет необходимости не говорить, а просто взять и позвонить», - поделился своей точкой зрения Нимайер.

Немецкий политик выразил надежду на то, что за красивыми заявлениями главы правительства Германии последуют действия.

Мерц выступил против переговоров с Путиным

Сама риторика Мерца в данный момент уже более конструктивна, чем была полгода назад, отметил Нимайер.